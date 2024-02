«Jeder Franken ist eine Unterstützung»

Am Samstagabend hat in St. Moritz die Rotkreuz-Gala stattgefunden. An der Benefizveranstaltung nahm auch die stellvertretende Direktorin des Schweizerischen Roten Kreuzes, Karolina Frischkopf, teil. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit.