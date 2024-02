Hilfe der Rega war 2023 häufig gefragt

Die Dienste der Rettungsflugwacht Rega waren auch im Jahr 2023 sehr gefragt. Die Einsatzzentrale organisierte gemäss einer Medienmitteilung rund 21 000 Einsätze, was einer Abnahme von 1,6 Prozent gegenüber dem letztjährigen Rekordjahr entspricht. Im Durchschnitt halfen die Rega-Crews 37 Patienten pro Tag. Insgesamt transportierten die Rega-Crews im letzten Jahr 13 674 Patientinnen und Patienten (- 3,8 %) an Bord ihrer Luftfahrzeuge. Die Anzahl von Patientinnen und Patienten und die der Einsätze sind nicht deckungsgleich, weil bei Rega-Einsätzen beispielsweise mehrere Patienten an Bord sein können, Suchflüge ohne Patiententransport stattfinden und die Rega-Einsatzzentra­le unter anderem auch die Einsätze der Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC oder Transporte von Nutztieren zugunsten der Berglandwirtschaft organisiert.