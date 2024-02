Tessitura Valposchiavo: Jetzt hilft nur noch ein Wunder

Die GV der Società Cooperativa Tessitura di Valposchiavo hat am Dienstag in Poschiavo entschieden, die Genossenschaft aufzulösen. Per Ende Mai werden die Aktivitäten eingestellt und den vier Mitarbeiterinnen gekündigt. Einziger Hoffnungsschimmer bleibt die Gründung einer Nachfolgegesellschaft.