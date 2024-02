Der 7. Februar 1999 – ein unvergessener Tag

Der Lawinenwinter 1999 jährt sich zum 25. Mal. Drei intensive Schneefälle führten innerhalb von nur einem Monat in den Alpen zu grossen Schäden. Allein in der Schweiz starben 17 Menschen in Lawinen. Auch in Lavin gab es ein Todesopfer.