Ladina Jann, 1984 in Samedan geboren, studierte Kulturwissenschaft an der Universität Luzern und arbeitete schon während des Studiums in verschiedenen Kulturevent- und Gastronomiebetrieben. Vor ihrer Rückkehr ins Engadin war Ladina Jann mehrere Jahre in Zürich bei Freddy Burger Management tätig, wo sie zuerst als Projektassistentin und später als Projektleiterin diverse Veranstal­tungen im Bereich Musicals & Shows betreute. Unter anderem arbeitete sie für Brands wie «Cirque du Soleil», «Blue Man Group» und managte Shows wie «Cats», «Dirty Dancing» und «Mamma Mia!». 2017 war sie zudem als Projektleiterin diverser Rahmenveranstaltungen für die Ski- Weltmeisterschaft in St. Moritz tätig.





2019 kehrte Ladina Jann ins Engadin als Betriebsleiterin und Gastgeberin des Hotel Chesa Rosatsch in Celerina zurück. Für diese Gemeinde engagierte sie sich auch politisch als Mitglied des Tourismusrates bis 2023. Zuletzt wirkte Ladina Jann bei der Muvimaint GmbH, Champfèr, als operative Leiterin und Mitglied der Geschäftsleitung.





Vera Kaiser wird weiterhin für verschiedene Projekte der Laudinella Kultur freischaffend für die Laudinella AG tätig sein. Jann wird in der Programmgestaltung neu einen Fokus auf die jüngeren Generationen richten und dafür Angebote entwerfen, neben der Pflege der bewährten Laudinella-Kultur-Traditionen.



