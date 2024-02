Schelta per las tschernas

In marculdi ho gieu lö la radunanza cumünela da nominaziun per las tschernas da Chalandamarz a Zuoz. Als 1. marz cumbattan trais persunas per duos sezs i’l cussagl cumünel. Il president cumünel Romeo Cusini as metta a disposiziun per ün ulteriur trienni, fin uossa sainza cuntercandidatura.