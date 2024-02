Das Beste aus dem Tag machen

Am Freitag wurde kommuniziert, dass die Rennen wegen der zu warmen Temperaturen nicht stattfinden können. Trotzdem reisten einige Besucher von weit her an, um die Stimmung im White Turf-Village zu geniessen. Vivek Munagala und Priya Elluru zeigen ihr schönstes Lächeln.