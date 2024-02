Il cudesch «Engadinerinnen» implischa la sala dal «Scuol Palace»

Passa 100 persunas han chattà in dumengia saira la via a Nairs ingio cha la Libraria Poesia Clozza vaiva organisà la prelecziun dal nouv cudesch dad Angelika Overath. «Engadinerinnen» es il titel da l’ouvra. 18 duonnas chi vivan in Engiadina ha purtretà l’autura e schurnalista.