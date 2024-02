Start Masterround für U-15

Vor Wochenfrist ist die U-17 Hockey Grischun Sud St. Moritz mit einem 11:3-Heimsieg gegen Weinfelden zur Quali-Masterround gestartet. Am Sonntag, 25. Februar, tritt diese Mannschaft um 12.30 Uhr zum Auswärtsspiel bei den ZSC Lions in der Trainingshalle der Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten an.