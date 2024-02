Bereits im September 2022 wurde mit dem Bau der neuen Halfpipe unterhalb der Mittelstation Murtèl begonnen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Halfpipe komplett in den Boden eingelassen und nicht auf das Gelände aufgesetzt wurde.

Die Halfpipe ist nicht nur für die Freestyle Weltmeisterschaften 2025 von zentraler Bedeutung. Sie ergänzt das Angebot im Corvatsch Park und bietet die Möglichkeit, Events auf internationalem Niveau durchzuführen. Der erste Pipe Contest findet am 8. und 9. April 2024 statt, der Europacup ist die Generalprobe für die Freestyle Weltmeisterschaften 2025.