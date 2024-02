Ein Engadiner zwischen Talent und Entschlossenheit

Fadri Riatsch aus Sent spielt bereits seine 5. Saison beim EHC Visp. In der zweithöchsten Liga der Schweiz steht der Unterengadiner mit seiner Mannschaft in den Play-offs. Seine Leidenschaft für den Sport zeigt sich deutlich in seiner Reise vom CdH Engiadina über Davos bis zum aktuellen Erfolg.