Lange Wartezeiten am Autoverlad Vereina

Aufgrund der schwierigen Strassenverhältnisse am Juliepass weichen viele Automobilisten auf den Autoverlad Vereina aus. Nach Angaben der Rhätischen Bahn beträgt die Wartezeit in Klosters derzeit bis zu vier Stunden. Auf der Engadiner Seite in Sagliains sind es bis zu 90 Minuten.