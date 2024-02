Die US-amerikaniche Popsängerin Mariah Carey ist eine Drama-Queen. Sagt KI. Aloha ist eine Drama-Queen. Sage ich. Aloha ist die vierpfotige Mitbewohnerin in unserem Haushalt. Ulysse ist das männliche Pendant. Nicht so fix im Denken, dafür umso schneller im Mäuse fangen, um sie auf tollpatschige Art und Weise wieder zu verlieren. Stichwort Mäuse-Triologie in dieser Kolumne.

Aloha hat mit Ulysse in etwa so viel gemeinsam wie eine afrikanische Zwergheuschrecke mit einem sibirischen Tiger. Sie ist schlau, durchtrieben und stellt sich gerne in den Mittelpunkt. Im Theater wäre Aloha die gefeierte Hauptdarstellerin, Ulysse der pflichtbewusste Bühnentechniker.

Beide sind sie verfressen. Wenn das Mittagessen auf der Herdplatte köchelt, tippelt Ulysse in die Küche, miaut zwei Mal und zottelt friedlich schnurrend von dannen, wenn es nichts gibt und schläft weiter.

Aloha hingegen bleibt hartnäckig. Sie streicht um die Beine, sie miaut und sie bleibt immer wieder vor der Büchse stehen, in der das Trockenfutter ist. Nützt alles Bezirzen nichts, wirft sie sich theatralisch auf den Rücken, alle vier Beine von sich gestreckt, den Blick auf ihre Ernährer fixiert. Eine klassische Drama-Queen eben. So kann sie minutenlang liegen bleiben, bis meine Göttergattin schwach wird und ihre ein paar Würfeli gibt. Unter uns: Ich bin nicht besser und lasse mich auch erweichen.

Das hat Folgen in dem Sinne, dass Aloha, wie soll ich schreiben, etwas gut gepolstert ist. Nett ausgedrückt, oder? Aber Hand aufs Herz und Blick aufs Bild: Könnten Sie unserer Drama-Queen widerstehen?



Autor und Foto: Reto Stifel