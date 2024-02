Auch in der Kategorie Veteranen gab es einen Podestplatz für Graubünden. Giorgio Murbach aus Poschiavo schoss sich auf den 3. Platz.

Am Sonntag triumphierten dann die Bündner Juniorinnen am Verbandsmatch "Gewehr 10 Meter" in Bern. Die Schützinnen Anja Cadalbert, Lea Schmid, Alicia Beer, Martina Herrli und Chiara Weishaupt erzielten den ersten Platz mit drei Punkten vor den zweitklassierten Solothurnern. (ep)