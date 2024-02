Die Medienmitteilung im Originalwortlaut:



Am Start des Engadin Skimarathon in Maloja und auf dem Silsersee sind in den letzten 5 Tagen 145cm Neuschnee gefallen. In den kommenden Tagen werden weitere Schneefälle erwartet. Dies führt auf dem ersten Streckenabschnitt zu Problemen: Das enorme Gewicht des vielen Neuschnees drückt die Eisplatte auf dem gefrorenen Silsersee tief in das darunterliegende Seewasser. Durch Risse in der Eisplatte steigt Wasser von unten auf die Eisfläche hoch. Es hat sich mit einem Teil des Neuschnees zu Schneematsch vermengt.



Aus Sicherheitsgründen können auf dem Silsersee zurzeit keine grossen Loipenfahrzeuge eingesetzt werden. Diese wären aber nötig, um den Neuschnee so zu präparieren, dass er zusammen mit dem Schneematsch zu einer kompakten Langlaufloipe wird und gefrieren kann. Da in den kommenden Tagen weitere, teilweise starke Schneefälle und eher milde Temperaturen erwartet werden, wird sich die Situation nicht wesentlich verbessern.

Die Loipe über den Silsersee kann bis am 10. März nicht in der gewohnten Qualität präpariert werden. Deshalb muss der Start des grössten Langlaufanlasses der Alpen um knapp sieben Kilometer nach Sils verschoben werden.



Gewohnte Infrastruktur am Start

Für die bis zu 14‘000 Teilnehmenden wird sich dadurch wenig verändern: Die gewohnte Start-Infrastruktur wird in Sils aufgebaut und die Startzeiten bleiben gleich. Wie lange die Marathonstrecke am 10. März sein wird, steht noch nicht genau fest. Die Organisatoren prüfen Möglichkeiten, um auf zusätzlichen Streckenabschnitten zumindest einen Teil der gekürzten Strecke zu kompensieren.



Abgesehen von Silsersee ist die Strecke des Engadin Skimarathon in bestem Zustand. Der Silvaplanersee und die Strecken auf dem Land werden laufend mit schweren Maschinen präpariert. Der Engadin Frauenlauf (Sonntag, 3. März) und der Engadin Nachtlauf (Donnerstag, 7. März) finden auf den normalen Strecken statt.



Bis zum Montag haben sich bereits über 12‘500 Langläuferinnen und Läufer für den Engadin Skimarathon angemeldet. Sie machen ihn zum zweitgrössten Langlaufanlass der Welt. Die Online-Anmeldung ist bis am 7. März möglich, letzte Nachmeldungen werden am Samstag, 9. März in Pontresina angenommen.



Autor: Medienmitteilung Engadin Skimarathon

Foto: Engadin Skimarathon