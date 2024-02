Feier für den berühmten Sohn des Dorfes

Am Freitag feierte die Gemeinde Celerina den 100. Geburtstag ihrer künstlerischen Lichtgestalt, Giuliano Pedretti selig. Neben Führungen durch das Atelier am Nachmittag erinnerten sich am Abend Wegbegleiter und Familienmitglieder an den Künstler und sein grosses Werk.