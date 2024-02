Dieser Wettkampf ist ein offenes Vier-Lauf-Rennen. Es wird jeweils eine Rangliste pro Disziplin in Monobob, Skeleton, Zweierbob und Viererbob geführt, ohne dass Frauen und Männer separat gewertet werden. Speziell bei der Marmottin Trophy ist weiter, dass die jeweiligen Zeiten erst von der Wall-Kurve bis ins Ziel genommen werden. Der Startbereich bis zur Wall-Kurve wird somit nicht mitgerechnet.





Bei den Skeletonis führte nach dem ersten Tag Valentino vor seinem Bruder Flurin Buff. Und auch am zweiten Renntag liess Valentino nichts mehr anbrennen. Er siegte mit einem Vorsprung von 6,11 Sekunden auf Flurin (beide SMBC) und mit 6,71 Sekunden auf den US-Amerikaner Kelly Curtis.





Sandro Felder führte das Feld der Monobobfahrer nach dem ersten Renntag an und auch am zweiten Renntag lieferte er zwei Laufbestzeiten. Resultat: Er gewann das Rennen 5,64 Sekunden vor Sven Renggli, der am zweiten Renntag noch Simon Schacher überholen konnte.





Bei den Zweierbobs liess sich Team Baumann (SMBC) den Sieg nicht mehr nehmen. Franz Baumann und Markus Roth (SMBC) siegten 0,36 Sekunden vor Team Meile (BCF) und 2,90 Sekunden vor Team Blatty (BCZS). (ep)





Alle Resultate unter: