Geschredderte Skier als Kunstobjekte

Die Hinterbühne des Tourismus ist sein Stage. Entsorgte Ski sein Material für spannende Installationen. Der Tiroler Lois Hechenblaikner ist mit «Cross Flow» in St. Moritz zu sehen. Er eckt in seiner Heimat Tirol an, weil er zeigt, was viele nicht sehen, und sagt, was viele nicht hören wollen.