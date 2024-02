Desch ons davo seis ultim concert a Scuol e 23 ons davo seis ultim program solo ha Pollina – sco apparaintamaing eir il public – giodü quista lunga sairada plaina da musica, istorgias ed algordanzas a temps passats in fuorma da fotografias e sequenzas da video. Pippo Pollina nun ha be preschantà chanzuns da seis nouv album «Nell’attimo», dimpersè eir güsta üna sort autobiografia multivisuala da sia carriera sco musicist, autur e dafatta eir actur da film in seis möd alleger ed ourdvart divertent. Uschè haja dat da verer e tadlar al giuven Pippo Pollina cun sia prüma band «Agricantus» da Palermo dafatta in üna contribuziun ill’anteriura televisiun da la DDR, plü tard sequenzas cun Linard Bardill, Konstantin Wecker ed oters plü.









Vair eir l’intervista cun Pollina illa EP/PL dals 22 favrer.



Autur e fotografias: Jon Duschletta Grondius ils mumaints, in quels Pollina ha chantà e sunà guitarra, e-piano o cul tamburin tradiziunal sizilian, s’ha laschà accumpagnar musicalmaing sülla taila dal clarinetist Roberto Petroli dal Palermo Acoustic Quintet o dal cantautore Giorgio Conte opür ingio ch’el ha preschantà sequenzas da concerts cun Wecker, cul orchester sinfonic o, ill’Arena da Verona, culs chantauturs tudais-chs Martin Kälberer e Werner Schmidbauer ed ha accumpagnà quels mumaints inschmanchabels güsta amo üna jada dal vif sül palc a Scuol. Apunto, solo ma non solo.Autur e fotografias: Jon Duschletta