3. Liga: Südbündner ohne Chance

Am letzten Wochenende erfolgte in der 3. Liga der Auftakt zu den Masterrounds. Dabei zeigte sich, dass die beiden Erstplatzierten aus der Südbündner Gruppe kaum Chancen auf einen Sieg hatten. Sowohl Poschiavo zuhause wie Zernez vor Rekordkulisse in Glarus verloren.