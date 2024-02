Angelika Abderhalden aus Zernez ist als Naturwissenschafterin eine beseelte Naturkundlerin. Sie erforscht die Biodiversität und vermittelt deren bedrohte Schönheit gekonnt. Sie ist eine Kennerin der Insekten und weiss, was mit angewandtem Naturschutz zu tun ist, damit Tiere, Landschaften und Menschen in gutem Einvernehmen leben.



Piera Gianotti ist eine vielseitige Künstlerin, Lehrerin, und Theaterfrau. Sie war eine Bäuerin in Bregaglia und widmete ihren Ziegen einen beeindruckenden Theaterabend mit "Ziegen-Genealogien".



Bianca Mayer aus Lumbrein ist als Bibi Vaplan seit Jahren in der Popmusik unterwegs mit fantasievollen, künstlerisch reizenden und unterhaltsamen Produktionen. Und immer singt sie in Vallader über die Welt und neuerdings über das Weltall.



Fabio Pola aus Brusio ist ein virtuoser Musiker. Experte im Spiel des Eufoniums, Brassmusiker, aber auch Jazzmusiker



Die Preise werden am 31. Mai 2024 im Rahmen einer Feier in Kultursaal in Trun überreicht.



(staka)