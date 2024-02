Die seit 1985 stattfindende Volksski-Rennserie bei Flutlicht am Pontresiner Hausberg Languard erfreute sich auch im Februar 2024 wieder grosser Beliebtheit bei den Einheimischen und Gästen. An den Freitagabenden (2./9./16.02.) kämpftern jeweils rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sieben Kategorien um den Sieg in der Disziplin Riesenslalom.





Die Siegerinnen und Sieger des Nachtslaloms Pontresina 2024 in den Kategorien sind: Elisabeth Henner (MU12); Malin Poltera (MU16); Thomas Bedognetti (KU12); Elia Pellanda (KU16); Conradign Netzer (Master Ü40); Sina Conrad (Damen); Pietro Moraschinelli (Herren). (Einges.)