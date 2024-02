Für die Schweiz gab es allen Grund zum Jubeln: Christopher Stewart konnte sich mit zwei Laufbestzeiten und einem Vorsprung von 17 Hundertstelsekunden auf den Zweitplatzierten durchsetzen. Silber ging an den US-Amerikaner Robert Balk und Bronze an Corie Mapp (GBR). Die Top-6 wurden von Nikolai Johann (GER), Austin Parker (USA) und Fabrizio Caselli (ITA) komplettiert. Die Tschechin Gabriela Knapova - einzige Teilnehmerin - landete auf dem elften Rang. Der zweite Schweizer Spitzenathlet - Jonas Frei - konnte aufgrund einer Verletzung nicht am Weltcuprennen teilnehmen.

Morgen Freitag, 1. März geht der IBSF Para Sport Weltcup mit dem zweiten Rennen und den Europameisterschaften zu Ende. SDtart ist um 08.00 Uhr. (MM Olympia Bobrun)