Kurz vor 19.30 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden eine Meldung über einen Brand in einem Engadinerhaus im Weiler Vallatscha in Tarasp. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pisoc stellten Flammen im Wohnzimmer sowie in der Küche und im Keller fest. Gegen 22 Uhr war der Brand gelöscht. Gemäss einem ersten Überblick entstand im ganzen Wohnhaus erheblicher Sachschaden. Zurzeit kann dieser noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Pisoc stellte bis Donnerstagmorgen eine Brandwache. Für diese wurde sie von Einsatzkräften der Feuerwehr Sent unterstützt. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlungen aufgenommen.



(kapo)