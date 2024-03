Die Martin Conrad Transport AG in St. Moritz bietet die Möglichkeit, Haushaltskunststoffe in den kostenpflich­tigen Sammelsäcken «Bring Plastic back» von sammelsack.ch zu sammeln. In Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Gemeinden wurden gemäss Medienmitteilung im vergangenen Jahr 57 050 Kilogramm Kunststoff gesammelt und dem Recycling zugeführt.









Sammelsack.ch Das Sammelsystem ist nach den Anforderungen des Vereins Schweizer Plastic Recycler zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet ein komplettes und regelmässiges Stofffluss-Monitoring nach der Methode der EMPA. Dies garantiert, dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe gewonnen werden. Die Kunststoffsammlung der Martin Conrad Transport AG ersetzte im stofflichen Recycling 28 525 Kilogramm Neumaterial, was 85 575 Liter Erdöl einsparte. Das daraus gewonnene Regranulat reicht zum Beispiel für die Herstellung von 22 285 Metern Kabelschutzrohr. Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wurden der Zementindustrie als Ersatzbrennstoff zugeführt und ersetzten so 28 496 Kilogramm Stein- oder Braunkohle. Gegenüber der thermischen Verwertung in einer Kehrichtverwer­tungsanlage konnten 161 452 Kilogramm CO2-Emissionen eingespart werden. Diese Einsparung entspricht einer Autofahrt mit einem Mittelklassewagen von 1 242 699 Kilometer.Autor: Martin Conrad Transport AG