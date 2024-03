«Das Engadin war immer ein Sehnsuchtsort für Künstler»

Die Galerie von Bartha ist ein Familienunternehmen, das 1970 in Basel gegründet wurde und heute von Stefan von Bartha und seiner Frau Hester Koper in zweiter Generation mit Standorten in Basel und Kopenhagen geführt wird. Von Bartha ist im Engadin unter anderem an der Kunstmesse Nomad präsent.