Der Engadin Frauenlauf findet im Rahmen der Engadin Marathonwoche statt, die mit dem Engadin Skimara­thon am Sonntag, 10. März endet. Start zum Frauenlauf ist morgen Sonntag ab 10.00 Uhr in Samedan, das Ziel wird nach 17 Kilometern in S-chanf erreicht. War es letztes Jahr der wenige Schnee, welcher den Organisatoren rund um den Engadin Skimarathon zu schaffen gemacht hat, meint es in diesem Jahr Frau Holle fast etwas zu gut. Ob am Sonntag während des Laufs tatsächlich weiterer Schnee fällt, ist allerdings noch offen. Laut der Prognose von Meteoschweiz von gestern Freitag ist bis in den frühen Nachmittag höchstens mit schwachem Schneefall zu rechnen.





Am Start erwartet werden über 1000 Läuferinnen. Darunter figuriert auch ein ganz prominenter Name: Zehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter bestreitet Therese Johaug zum ersten Mal wieder ein Langlaufrennen. Die vierfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin ist das Aushängeschild im Damen-Langlaufsport. Am Engadin Frauenlauf trifft Therese Johaug auf eine alte Bekannte: Die Polin Justyna Kowalczyk (40) war jahrelang eine ihrer grossen Gegnerinnen. Beide wurden in Vancouver (2010) und Sotchi (2014) Olympiasiegerinnen. Während Kowal­czyk 2020 zurücktrat, dominierte Johaug die Spiele von Peking 2022 und gewann gleich drei Mal Gold. Nach ihrem jeweiligen Rücktritt wurden beide Athletinnen Mütter.





Um den Sieg beim Frauenlauf möchte auch die Bündnerin Seraina Boner mitreden, sie hat in ihrer langen Karriere vier Mal den Birkebeiner, zwei Mal die Marcialonga und einmal die Diagonela gewonnen. Auch die gebürtige Pontresinerin und Biathletin Selina Gasparin, die 2022 zurücktrat, dürfte an der Spitze mitlaufen.





Ob mit oder ohne Schnee: Die Loipe von Samedan nach S-chanf befindet sich gemäss den Organiatoren in einem sehr guten Zustand. Anmeldeschluss für den Frauenlauf ist heute Samstag um 18.00 Uhr. Traditionell wird die Marathonwoche mit verschiedenen Attraktionen in der Promulins Arena in Samedan eröffnet. Heute Samstagnachmittag unter anderem mit einem Schaulaufen des ISC, einem Auftritt des Cor Masdo Puntraschigna, Yoga-Lekti­onen oder einer Tombola.



Treffen mit Therese Johaug

Heute Samstagnachmittag um 14.00 Uhr trifft sich Therese Johaug im Skiservice Corvatsch in Surlej mit ihren Engadiner Fans. Im Interview mit Christian Gartmann spricht sie über ihre ausserordentliche Karriere, den Langlaufsport im Wandel der Zeit und das Training nach ihrer ersten Mutterschaft. Sie erzählt von ihren Zukunftsplänen und warum sie ausgerechnet am Engadin Frauenlauf ihr Comeback gibt. Danach beantwortet die Norwegerin Fragen des Publikums, gibt Tipps für einen guten Frauenlauf und steht für Autogramme und Bilder mit ihren Fans zur Verfügung. Es wird empfohlen, zur Anreise den Bus zu nehmen oder die untersten Parkplätze bei der Corvatsch­bahn zu nutzen.