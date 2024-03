Im Jahr 2024 feiert der Kanton Graubünden den 500. Jahrestag des Zusammenschlusses der Drei Bünde, die 1524 mit der Siegelung des Bundsbriefes den Grundstein für den heutigen Kanton Graubünden legten. Wie die Standeskanzlei in ihrer Mitteilung informiert, feiert der Kanton seinen grossen Geburtstag mit einem reich gefüllten Veranstaltungskalender. Den Auftakt bildet am 12. März die Präsentation der Bundstags- und Landesprotokolle in Chur. Die Bundstage sind ein wesentliches Element der Feierlichkeiten rund um das 500-Jahr-Jubiläum. Auf den Bundstagen wurden lebhafte Diskus­sionen geführt und Beschlüsse gefasst. Sie dienten dem Austausch und der Weiterentwicklung der Drei Bünde. Im Jahr 2024 lassen sieben Orte ihre Bundstage aufleben. Von Juni bis Oktober bieten neben den traditionellen Bundstagsorten Chur, Davos und Ilanz auch Roveredo/San Vittore, Samedan, Poschiavo und Val Müstair abwechslungsreiche, kulturelle, kulinarische, aber auch nostalgische und diskussi­onsreiche Programme an. Eine Übersicht der Jubiläumsaktivitäten ist hier einzusehen.

Wanderausstellung Bündner Schätze

Um der facettenreichen Kultur Graubündens Ausdruck zu verleihen, entsteht ein mobiles Museum, welches mit persönlichen Gegenständen von Bündnerinnen und Bündnern bestückt wird.

Aktuell befindet sich die Wanderausstellung «Bündner Schätze auf Reisen» in der Produktionswerkstatt und wird für die Roadshow aufbereitet. Die Bevölkerung wird aufgefordert, ihre «Schätze und deren Geschichte(n)» mit auf die Reise zu schicken. Graubünden mit all seinen Facetten, ob ein sehr altes «Truckli», ein Foto oder die Wanderschuhe – Alter und Zustand des Gegenstands spielen dabei keine Rolle. Die Geschichte, der Ausdruck von Heimat und die Verbundenheit zum Kanton Graubünden zählen. Die Leihgaben dürfen an den Ausstellungsorten vorbeigebracht werden und werden sicher aufbewahrt. Die Wanderausstellung tourt von Anfang Mai bis Ende Oktober durch den Kanton und macht an 12 Standorten halt. Eine Schau der gesammelten Schätze im Rätischen Museum bildet den Abschluss der Tournee.





Geplantes Freilichttheater

Auf dem Hochplateau von Lantsch/Lenz soll zudem ein Freilichttheater aufgeführt werden. Das von der Nova Fundaziun Origen realisierte Theater erzählt von der politischen Zerrissenheit der Bündner Täler, vom euro­päischen Spiel der Mächte und von der Geburt des Freistaates der Drei Bünde. Dabei ist auch ein Anlass geplant, bei welchem Gäste aus den benachbarten Kantonen, dem Bund und den angrenzenden Ländern eingeladen werden. Auf der Freilichtbühne soll ein grosses Ensemble stehen, das aus Amateuren und Profis besteht. Engagierte, sportliche und ausdrucksstarke Personen im Alter von 16 bis 28 Jahren dürfen sich bei Interesse bei Origen melden. Das Freilichtspiel findet von Mitte September bis Mitte Oktober statt.



(staka)