Die aussergewöhnlich warmen Temperaturen der vergangenen Tage setzten dem Olympia Bob Run, der einzigen Natureisbobbahn der Welt, sehr zu. Die Bahn- und die Turmmannschaft kämpften vereint um den Betrieb aufrecht zu erhalten; doch die Natur hatte leider in diesem Rennen die Nase vorne. So mussten heute, am Sonntag, 3. März 2024 der Chef Bahnbau und die Bahnmannschaft bekannt geben, dass es nicht mehr möglich ist, die Saison (geplant war bis zum Sonntag, 10. März 2024) zu Ende zu fahren: Die Bahn hatte unter den warmen Temperaturen zu sehr gelitten (folglich ist das Eis viel zu weich) und somit ist ein Befahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage sehen keine wirklichen kalten Temperaturen vor, so dass eine sichere Bahn nicht mehr gewährleistet werden könnte.

Somit müssen wir für die Saison 2023/24 mit traurigem Herzen heute das letzte «Terminato, terminato, terminato» durchgeben und die Bobbahn zur Gänze der Natur übergeben.



Autor: Medienmitteilung Olympia Bobrun

Foto: Daniel Zaugg