Riatsch in den Play-off-Halbfinals

Mit dem EHC Visp feierte Fadri Riatsch aus Sent mit dem Einzug in die Play-offs der Swiss League bereits einen schönen Erfolg. Für Riatsch geht die Erfolgsgeschichte in der zweithöchsten Liga der Schweiz mit dem Einzug in die Play-off-Halbfinals noch weiter.