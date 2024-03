Knietiefes Wasser und Schneematsch auf der Eisschicht des Silvaplanersees verunmöglichen eine Präparierung der Langlaufloipe zwischen Sils und Silvaplana. Der Start des Engadin Skimarathon 2024 muss deshalb nach Silvaplana verschoben werden. Von dort wird eine 38 bis 40 Kilometer lange Strecke nach S-chanf führen. Die Anreise für die Teilnehmenden verändert sich nicht wesentlich; die Startzeiten bleiben unverändert, der Bustransfer an den Start und die Effektentransporte werden beibehalten.«Unsere Loipenfahrer, die Werksmannschaften der Gemeinden und zahlreiche Helferinnen und Helfer haben alles gegeben, aber die Sicherheit muss vorgehen», sagt Menduri Kasper, CEO des Engadin Skimarathon. «Uns blutet das Herz, aber eine sichere Loipe über Silvaplanersee ist in diesem Jahr leider nicht realisierbar.» Es ist das erste Mal seit 1969, dass der Start des Engadin Skimarathon nicht in Maloja stattfinden und der Lauf nicht über die beiden grössten Engadiner Seen geführt werden kann. Das OK ist auf eine Startverlegung aber vorbereitet: «Notfallszenarien wie dieses gehören zu unserer Vorbereitung. Sie ermöglichen eine flexible Reaktion auf Wettereinflüsse wie in diesem Winter», sagt Kasper.Engadin Nachtlauf vom Donnerstagabend kann nicht von Sils gestartet werden. Neu beginnt er in La Punt und führt via Flugplatz und Golfplatz nach Pontresina. Er wird rund 16 Kilometer lang werden. Die Startzeit bleibt auch hier unverändert (19:00 Uhr) und für Läufer- und Effektentransporte ist gesorgt. Die Informationen über die Startverlegungen werden auf der Website des Engadin Skimarathon laufend aktualisiert.«Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen von den Schwierigkeiten bei der Präparierung der Loipen möglichst wenig spüren», sagt Menduri Kasper. «Wir versuchen, in der knappen Zeit eine möglichst komplette und angenehme Infrastruktur für sie aufzubauen. Der Engadin Skimarathon soll auch in diesem Jahr ein schönes Erlebnis werden.»Ein Teil der Läuferinnen und Läufer des Engadin Skimarathon laufen jeweils nur die halbe Strecke bis Pontresina. Da dieser Engadin Halbmarathon durch die Startverlegung nur noch 9 bis 11 Kilometer lang wäre, wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich auf den (gekürzten) Marathon umzuschreiben.Diese Möglichkeit besteht ausschliesslich bei der Startnummernausgabe in Pontresina.Informationen zu den Startverschiebungen auf www.engadin-skimarathon.ch Medienmitteilung Engadin Skimarathon