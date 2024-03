Die jungen Einheimischen sind heiss auf den Sieg

Wer darf am Sonntagmittag im Ziel in S-chanf das Steinbockgehörn in die Höhe stemmen? Wie gewohnt ist die Favoritenlisten beim Engadin Skimara­thon lang und die Schweiz und Frankreich sind beim zweitgrössten Langlaufrennen der Welt gut vertreten.