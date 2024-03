Eine Lichterkette zog durchs Engadin

Zur Abenddämmerung starteten am Donnerstagabend Teilnehmende des diesjährigen Nachtlaufs ihr Rennen erstmals in La Punt statt in Sils. Grund dafür waren die Schneemengen, welche die Präparation der Loipe auf dem Silvaplanersee verunmöglichten. Der Zieleinlauf blieb wie gehabt in Pontresina.