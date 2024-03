Am zweiten Sonntag im März ist es wieder so weit. Über 13 000 Läuferinnen und Läufer warten geduldig auf ihren Start. Unter ihnen ist auch der 24-jährige Curdin Räz aus Sils, der wie alle anderen auch, zum ersten Mal in Sils startet. Der amtierende Vize-Schweizermeister und zweifache Sieger des Nachtlaufs hat Ambitionen, ganz vorne mitzumischen. Und dies zu Recht, denn sein bestes Resultat am «Engadiner» war ein achter Platz. Um ein solches Ergebnis zu erzielen, müssen mehrere Mosaiksteine zusammenpassen. Neben körperlicher Fitness und Kondition braucht es gutes Material, eine Portion Glück und die richtige Taktik. Die grosse Gefahr, dass sich eine gute Endplatzierung im Ziel in S-chanf in Luft auflöst, besteht bereits beim Start. «Nach dem Startschuss gilt es, möglichst schnell nach vorne zu laufen, um aus dem grossen Trubel herauszukommen», sagt Curdin Räz. Einen Stockbruch zu erleiden oder in einen Sturz verwickelt zu werden, ist seiner Erfahrung nach auf den ersten Metern am grössten und kostet viel Energie, die für die kommenden Kilometer benötigt wird.





Die ersten Kilometer

Ist der Start ohne Zwischenfälle verlaufen, gilt es, sich sofort einen Platz im vorderen Teil des Feldes zu suchen. «Vor allem bei Nordwind, was immer Gegenwind bedeutet, ist es wichtig, im Windschatten laufen zu können.» An welchen Rücken er sich hefte, entscheide er jeweils spontan. «Meistens sind es die Kaderläufer von Swiss-Ski oder Läufer aus anderen Nationen, die im Weltcup starten und das Tempo machen», sagt der Bündnermeister.





Die ersten Kilometer dienen vor allem der Beobachtung der anderen Läufer. Es zeigt sich schnell, ob der Ski läuft und wie die konditionelle Form der Konkurrenz ist. Nach dem Silvaplanersee folgt die erste taktische Massnahme.«In Silvaplana muss man in diesem Jahr vorne dabei sein, das Tempo wird auf der diesjährigen Zusatzschlaufe bestimmt erhöht», sagt Curdin Räz. Der Grund für die kurze, aber steile Zusatzschlaufe liegt einerseits darin, die verlorenen Kilometer von Maloja nach SIls wettzumachen und andererseits, das Feld auseinanderzuziehen, damit nicht alle gleichzeitig den Schanzenaufstieg in Angriff nehmen.





Vom Stazerwald nach Pontresina

Die kurze Abfahrt nach dem «Schanzenaufstieg» in Richtung St. Moritz Bad lässt den Puls wieder etwas abflauen. Aber nicht für lange. Der lange Anstieg hinauf zum Stazerwald wartet auf das bis dahin auf rund 40 Läufer geschrumpfte Feld. «Bei diesem Aufstieg ist es sehr wichtig, vorne dabei zu sein. Am besten unter den ersten Zehn, damit man das Tempo mitbestimmen kann. Wenn hier angegriffen wird und man zu weit zurückfällt, kann das für den Rest des Rennens entscheidend sein», weiss Räz.





Die anschliessende Stazerwaldabfahrt, die von den Zuschauern gerne besucht wird, um den Volksläuferinnen und Läufern zuzuschauen, wie sie diesen Streckenabschnitt meistern, ist für die Profis im Normalfall ein Kinderspiel. «Es gibt zwei gute Linien, die es zu erwischen gilt. Aber im Normalfall ist diese Abfahrt kein Problem.» Im Ziel des Halbmarathons, am Wendepunkt in Pontresina wird Bilanz gezogen. Welche sprintstarken Gegner konnten im Anfstieg abgeschüttelt werden und wie gross ist die Gruppe noch? «In den meisten Fällen nimmt das Tempo etwas ab und es bleibt Zeit für eine kurze Verpflegung», sagt Curdin Räz.





San Gian, Flugplatz, La Punt, Zuoz

Die Schlaufe über den Golfplatz zurück nach San Gian bei Celerina, weiter nach Samedan dem Flugplatz entlang, vorbei am Gravatschasee, durch das Dorf La Punt bis nach Zuoz erlaubt, sich auf den harten Schlussteil vorzubereiten. «Meistens kann man auf diesem Abschnitt kräftesparend im Windschatten mitlaufen, wenn man nicht wie im letzten Jahr einem Ausreisser hinterherjagen muss», sagt Räz. Damals hatte sich ein Franzose abgesetzt und das Schweizer Team musste alles geben, um wieder aufzuschliessen, was enorm viel Substanz kostete, die im Endkampf dann fehlte. «Aber eben, leider geht ab und zu auch die Taktik der Gegner auf», sagt Curdin Räz.





Zuoz, Golanhöhen, Zieleinlauf

Das scheinbar einfache, coupierte Gelände von La Punt über den Golfplatz bis nach Zuoz ist nicht zu unterschätzen. Hier werden die ersten Attacken gestartet, denn der steile Anstieg nach Zuoz ist nicht mehr weit – und die Golanhöhen schon fast in Sichtweite. «Jetzt gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und aufmerksam zu sein, um beim richtigen Angriff dabei zu sein», sagt der Bündner Meister aus Sils. Denn wenn man bei den gefürchteten Golanhöhen vorne mit dabei ist und sich noch gut fühle, müsse man einen Angriff riskieren: «Diesen Fehler habe ich letztes Jahr gemacht. Ich fühlte mich extrem gut und hatte nicht den Mut anzugreifen. Vielleicht hätte es ganz nach vorne gereicht. Aber solche Erfahrungen sind sehr wertvoll. Dieser Fehler wird mir nicht mehr passieren», so Räz. Das letzte Teilstück kurz vor dem Ziel führt über eine Abfahrt und eine Brücke in eine letzte Linkskurve, und dann braucht es keine Taktik mehr. Dann heisst es nur noch: «Gring abe u vou seckle.›» Auf die Frage, was für einen Plan er sich für den diesjährigen Engadiner zurechtgelegt habe, antwortet Curdin Räz mit einem Augenzwinkern: «Guardainsa che chi capita.»