Alles bereit für den 40,7-Kilometer Marathon

Die Organisatoren des 54. Engadin Skimarathon sind optimistisch, dass das Rennen am Sonntag für alle Teilnehmenden ein grosses Erlebnis wird. Das Startgelände in Silvaplana ist bereit, dank Zusatzschlaufen in Champfèr, Celerina und La Punt ist die Totaldistanz 40,7 Kilometer.