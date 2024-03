U-15: Noch ist alles offen

In den Masterrounds und im ersten Promotionsspiel verlief für den Engadiner Eishockey-Nachwuchs nicht alles nach Plan. Nach wie vor aber hat die U-15 Hockey Grischun Sud Chancen auf den Aufstieg in die Topklasse. Dies, obschon sie die erste Play-off-Partie am Sonntagabend mit 3:6 verloren haben.