Im St. Moritzersee soll mindestens eine Qualle leben

Bei einem Projekt sind Wasserproben in zehn Schweizer Bergseen gesammelt worden. In einer Gewässerprobe vom St. Moritzersee wurde eine aufsehenerregende Entdeckung gemacht. So schreibt der für den Fund verantwortliche Naturschützer Noam Yaron aus der Westschweiz in den sozialen Medien, dass nachweislich mindestens eine Süsswasserqualle St. Moritzersee festgestellt wurde.