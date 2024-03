Nach dem Riesenslalom vom Vortag in Scuol fand sich der Tross des Bündner Skiverbandes am Sonntag auf dem Rinerhorn in Davos zum abschliessenden Slalom vor den Bündner Meisterschaften ein, die in Arosa, Lenzerheide und Parpan stattfinden werden. Der zunehmend einsetzende starke Schneefall machte die Aufgabe für die besten Bündnerinnen und Bündner auf der sehr guten Piste anspruchsvoll.





Die U16-Angehörigen Anja Furger (Parpan) und Finn Kretz (Obersaxen) sicherten sich den ersten Sieg im Raiffeisen Cup in dieser Kategorie. Anja Furger gewann vor Kira Wiederkehr (Suvretta St. Moritz) und Lea Veraguth (Obersaxen). Vierte wurde Chiara Müller (Suvretta St. Moritz). In den U14-Kategorien zierten Giulia Müller (Suvretta St. Moritz) und ihr Club-Kollege Robin Pinggera die Ranglistenspitze.





Die besten 40 Mädchen und Knaben des Bündner Skiverbandes messen sich nun am kommenden Wochenende an Rennen der Interregion Ost. Auf dem Programm steht am Freitag ein Riesenslalom auf der anspruchsvollen Piste «Hochegg» in Malbun. Am Samstag und Sonntag findet dann die diesjährige Interregionsserie ihren Abschluss mit zwei Slaloms auf dem Pizol (Pardiel).



(Einges.)