Da waren es noch drei

Bei den Ersatzwahlen in den Gemeinderat von St. Moritz vom 3. März haben im ersten Wahlgang sämtliche Kandidierenden das absolute Mehr verpasst, sodass am 14. April ein zweiter Wahlgang nötig wird. In der Zwischenzeit hat sich der Kandidat der Next Generation, Richard Dillier, zurückgezogen. Im Rennen für den einen Sitz bleiben somit Regula Cadalbert (Die Mitte), Adrian Ehrbar (FDP) und Moreno Triulzi (SVP). Gewählt werden können nur diese drei offiziell vorge­schlagenen Personen.