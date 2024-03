Jagd verbindet – und das über Landes- und Sprachgrenzen hinweg. Das zeigte sich bei der diesjährigen Jäger-Ski-WM am Tegernsee in Deutschland. Knapp 200 Jäger und Jägerinnen aus der Schweiz, Deutschland, Italien, Österreich und Ungarn massen sich in Viererteams im sportlichen Wettkampf im Schiessen und Skifahren. Zwei Slalomfahrten und eine Runde am Biathlonstand mussten absolviert werden.





Die Schweiz hatte dabei die Nase vorn: Silvana Stecher-Caviezel aus Tarasp wurde Jäger-Ski-Weltmeisterin 2024 und holte mit ihren Kollegen Chasper Cadonau, Duri Caviezel und Peder Caviezel im Team «Piz Ajüz» ebenfalls die Goldmedaille. Auch Silber und Bronze bei den Mannschaftsqualifizierungen gingen an Schweizer Teams.





Umso schöner, dass die nächstjährige WM in der Schweiz ausgetragen wird. Gemäss einer Mitteilung von Tourismus Silvaplana wird vom 3.-6. April 2025 die 13. Jäger-Ski-WM in Silvaplana/Corvatsch und St. Moritz stattfinden. Die Skiwettbewerbe werden am Corvatsch absolviert, das Schiessen auf dem Schiessstand in St. Moritz. Gian Paul Scarpatetti, Tourismuskoordinator von Silvaplana, und Michelle Kirchhofer, Leiterin Events- und Packages, durften bei der Preisverleihung in Tegernsee die Fahne für die Austragung 2025 entgegennehmen und den Austragungsort für nächstes Jahr bekanntgeben.





«Wir freuen uns auf den Event und sind uns sicher, dass wir der Jagdgemeinschaft einiges werden bieten können. Unsere Infrastruktur ist perfekt und bei den Highlights für die Programmgestaltung haben wir die Qual der Wahl», sagt Gian Paul Scarpatetti. Und Michelle Kirchhofer ergänzt: «Wir konnten bei der diesjährigen Veranstaltung bereits die Bedürfnisse der Jäger und Jägerinnen abholen. So sind wir bestens vorbereitet.» Ende Sommer 2024 wird die Anmeldung eröffnet.





Medienmitteilung Tourismus Silvaplana