Laut einer Medienmitteilung vom Freitag seien beim Test der Langlaufskier der jeweils Besten im Elitebereich sowie von Stichproben Fehler passiert und auch das Testprotokoll sei nicht korrekt eingehalten worden, respektive seien falsche Angaben an die Jury weitergeleitet worden. Weil der Juryentscheid auf falschen Angaben beruht habe, habe es auch keinen Grund gegeben, die Disqualifikationen aufrecht zu halten, so die FIS. Alle anderen, positiv auf Fluorwachs getesteten Athleten seien von diesem Fehler nicht betroffen. Entsprechend würde an deren Disqualifikation festgehalten.



Die EP/PL hatte in der Dienstagsausgabe ausführlich über den Rennverlauf und den Fluorwachstest im Zielgelände in S-chanf berichtet.



Mit der Rehabilitation der schnellsten Läuferin, der am Sonntag, kurz nach dem Rennen disqualifizierten Französin Maëlle Veyre, erhält diese den Sieg zurück, auf Kosten der vermeintlichen Siegerin, der Zernezerin Giuliana Werro. Sie verlor rund eine Minute auf die Französin. Und damit verliert auch die zweite Einheimische, Carla Nina Wohler, ihren dritten Rang.



Wie sie, wurden auch die beiden Schweizer Langläufer Silvan Durrer und Daniel Grätzer vom Vorwurf entlastet, verbotenerweise Fluorwachs verwendet zu haben. Alle drei Betroffenen werden laut der FIS wieder in die Wertung des 54. Engadin Skimarathons aufgenommen und die Ranglisten werden entsprechend angepasst. (jd)