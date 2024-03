La cumischiun da recuors da la FIS ha annullà trais disqualificaziuns pro’l Maraton da skis engiadinais. I pertocca a trais atletas ed atlets: Maëlle Veyre da la Frantscha ed ils duos curridurs svizzers Silvan Durrer e Daniel Grätzer. Els trais d’eiran gnüts disqualifichats in dumengia, ils 10 da marz, sün basa da stizis da tschaira da fluor vi da lur skis, üna tschaira scumandada a la 54avla ediziun dal Maraton da skis engiadinais. Sco cha la Federaziun internaziunala da skis (FIS) ha però comunichà in venderdi, haja dat sbagls pro quels tests da fluor. Concret scriva la FIS cha’l «protocol da test nu saja gnü resguardà correctamaing» in trais cas.



Nouv disqualificaziuns valan



La Franzesa Maëlle Veyre es uschè la «nouva» victura dal maraton. Illa cuorsa d’eira ella rivada var ün minut avant l’Engiadinais Giuliana Werro i’l böt a S-chanf. Ils duos curridurs d’elita Silvan Durrer e Daniel Grätzer vegnan rangats uossa süls rangs 98 e 228. Tuot las otras nouv disqualificaziuns pervi da la tschaira da fluor restan però valaivlas.



Sco cha’ls organisaturs dal maraton scrivan in lur comunicaziun, d’eiran ils tests illa respunsabiltà da la FIS. E be listess deploreschan els il sbagl da controlla. Adonta da las nouvas rangaziuns as muossa l’organisaziun generusa e paja tuottüna las summas interas da premi, eir scha atletas ed atlets croudan uossa inavo illa rangaziun.



Il directur da cuorsa dal Maraton da skis engiadinais, Adriano Iseppi, ha sustgnü l’organisaziun dals tests tras la FIS, tanter oter cun metter a disposiziun üna tenda per far las controllas e cun divers voluntaris chi’d han collavurà. Cha’ls tests nun han uossa funcziunà in singuls cas, nu til fa propi na grond plaschair.



FMR: Adriano Iseppi, per formular ün pa salop – quists tests da fluor al 54avel Maraton da skis engiadinais sun stats ün fiasco per l’organisaziun.



Adriano Iseppi: Natüralmaing, davopro po quai guardar oura uschè. Id es simplamaing fich malingrazchaivel. Nus da l’organisaziun vain fat tuot il pussibel per sustgnair quists tests, nus laivan avair üna cuorsa faira e correcta ed ün arrandschamaint chi nu fa don a l’ambiaint. E schi capita lura alch uschè, lura nu fa quai propi grond plaschair. Id es simplamaing dischagreabel per tuottas e tuots. Ed i’ns displascha per las persunas pertoccas.



Ingio e cura es tenor vus capità il sbagl?



Apunta, quai lessan eir nus savair plü precis. Ils tests sun gnüts fats illa respunsabiltà da la FIS. Noss voluntaris han simplamaing portà ils skis illa tenda da test e güdà a tils numerar. Ma ils tests sco tals ha fat la FIS, suot la guida d’ün controllader cun experienza. Per nus nun esa dimena pussibel da respuonder a quista dumonda ed eir nus spettain qua las respostas da la FIS, ingio precis e cura in tuot il proceder chi’d es capità il sbagl. Impustüt lessan nus avair quellas respostas per nos avegnir, per savair co proceder in futur – eir a bön dal sport da passlung.



Co esa insomma gnü a la revalütaziun dals tests. Es quella capitada sün basa dad ün recuors d’ün curridur o d’üna curridura?



Na, insè ha la FIS fat svess ün uschedit «appeal». Voul dir cha’l FIS Office ha fat recuors cunter l’aigna controlla a S-chanf. La cumischiun da recuors da la FIS ha lura analisà amo üna jada las datas da las masüraziuns ed es gnüda a la conclusiun cha’l protocol da tals tests da fluor nun es gnü resguardà correctamaing. Co ed ingio precis, quai lessan nus apunta savair da la FIS.



E co staja culs tests pro la cuorsa da duonnas ün’eivna avant. Eir là vaiva dat disqualificaziuns. Quels resultats restan valaivels e cun quai eir las disqualificaziuns?



Schi, quai es statta ün’otra cuorsa, cun otras controllas e cun otras persunas intretschadas. Il medem vala per La Diagonela. Fingià pro quella cuorsa in schner sun gnüts fats tests. E quels tests sun tenor nossas infuormaziuns stats corrects. Uschè cha’ls resultats valan. Ils sbagls sun capitats specificamaing pro las controllas al maraton da quist on.



Che imprenda uossa l’organisaziun da la cuorsa da quist incap?



Quai stuvaina s’inclegia amo analisar da manü, eir sün basa da las respostas cha la FIS vess amo da furnir. E pür lura pudaina dir daplü.



E l’on chi vain, al 55avel Maraton da skis engiadinais, daja darcheu tests da tschaira da fluor?



Eir quai pudaina respuonder pür cur cha las analisas sun terminadas. Però id es evidaint chi sarà d’amegldrar la procedura da controlla. Ed eir la FIS stuvarà far davo quista stagiun sias lezchas per pudair garantir a lunga vista controllas fidadas.



Intervista: David Truttmann/fmr

