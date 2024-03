Das CSEB wurde in der Kategorie «Innovativste Kooperation zwischen Gesundheitsberufen» durch eine Fachjury sowie ein Publikumsvoting nominiert und letztlich nun auch prämiert. Eine unabhängige Jury aus zehn Schweizer Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesundheitswesen hat aus vielen Nominationen des interessierten Fachpublikums eine Shortliste von 3 Projekten mit nationaler Ausstrahlung erstellt. Es zählten dann 50 Prozent Jurystimmen und 50 Prozent Publikumsstimmen für den definitiven Award.





Der Vorsitzende der CSEB-Geschäftsleitung, Dr. Joachim Koppenberg, freut sich über die Auszeichnung und widmet diese allen Mitarbeitenden des CSEB, welche für diese hervorragende Teamleistung ausgezeichnet wurden. «Für das CSEB ist der Sieg des Viktor-Awards eine Anerkennung einer ausserordentlichen Teamleistung und eine grosse Ehre», sagt er. Dieser Award zeige dass die langjährigen Bestrebungen einer integrierten Versorgung im Gesundheitszentrum Unterengadin immer wieder auch über die Berge hinaus Aufmerksamkeit erreichen und von Erfolg gekrönt sind.





Die Auszeichnung sei eine Motivation, den eingeschlagenen Weg der integrierten Versorgung konsequent weiter zu verfolgen. Gemäss Laudatio habe das CSEB «den Patientenpfad über eine ganze Gesundheitsregion neu beleuchtet und man sei überzeugt, dass so ein Vorgehen schweizweit einzigartig ist». Der «Viktor – Der Award des Schweizer Gesundheitswesens», wurde am Donnerstag, 14. März, anlässlich einer Gala im Kursaal in Bern zum dritten Mal vergeben.