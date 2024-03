Was gilt heute für Gäste als Luxus und wie sehen die Herausforderungen der Zukunft aus? Ein Trio diskutierte darüber, sinnigerweise an einer Luxusadresse, dem neuen Maserati-Showroom, an der Badenerstrasse in Zürich. «Der Luxus ist dabei sich ...

14 für 12 Monate Die Schweiz hat ja gesagt zur 13. AHV. Die Engadiner Post/Posta Ladina schenkt Neuabonnenten nicht nur den 13. sondern gleich auch noch den 14. Monat. 14 für 12 Monate, das Vorzugsangebot für alle (schon vor dem Ruhestand erhältlich 😀) jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden