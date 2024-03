Erfolgreiche Zweitauflage der Silser Buchtage

Am Wochenende fanden die 2. Silser Buchtage im Arenas Resort Schweizerhof in Sils statt, mit Lesungen, einer Buchvernissage, Einblicken in die Verlagsarbeit und einem theatralischen Dinner zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung.