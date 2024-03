Defila und Florinett gewinnen Masters-SM

Am Samstag wurde in Klosters die Langlauf-Masters-Schweizermeisterschaft ausgetragen. In der Kategorie Masters 5 konnte sich der 52-jährige Nicola Defila aus Chapella durchsetzen. Ivan Zhitenev aus Silvaplana wurde Dritter. In der Kategorie Masters 9 gewann der 71-jährige Marcus Florinett aus Scuol.