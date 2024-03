Dieses Jahr werden rund 40 Jugendliche von Zernez bis Martina und neun Jugendliche in Samedan am Palmsonntag konfirmiert, im restlichen Oberengadin findet die Konfirmation erst im Juni statt. «Bei uns sieht es nicht so schlecht aus mit den ...

