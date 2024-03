Marco Salzgeber hat sich entschieden, die Klinik Gut aus persönlichen Gründen zu verlassen. Er wird sein Amt per Mai 2024 an Urs Baumberger übergeben. Der Betriebsökonom Marco Salzgeber ist seit September 2022 CEO der Klinik Gut AG. In seine Amtszeit fallen der Bau und die Eröffnung der Klinik Gut im Kurpark in St. Moritz-Bad. Dabei hat er entscheidend zum Erfolg des Projekts beigetragen. Management und Verwaltungsrat danken ihm für das Geleistete und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren beruflichen und privaten Weg.



Um den Übergang bis zur Wahl eines neuen CEO lückenlos zu überbrücken, wurde mit Urs Baumberger eine im Gesundheitswesen sehr erfahrene Führungspersönlichkeit engagiert, die in der Übergangszeit die Funktion des Interims-CEO übernehmen wird. Baumberger war langjähriger Direktor des Spitals Nidwalden. Seit 2022 ist er Unternehmensberater und leitete ad interim die Hirslanden Klinik Birshof und die Rehaklinik Seewis. Mit ihm wird der Übergang ganz im Sinne der Patient:innen, der Ärzt:innen und aller Mitarbeitenden gestaltet.



Management und Verwaltungsrat sind zuversichtlich, innerhalb der kommenden Monate eine geeignete Nachfolge für den CEO-Posten zu finden, um die medizinischen, strategischen und wirtschaftlichen Ziele der Klinik Gut erfolgreich weiter zu verfolgen. Die Stelle ist ausgeschrieben und die Bewerbungsverfahren laufen.



Medienmitteilung Klinik Gut