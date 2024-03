Medaillenregen bei Langlauf-Schweizermeisterschaft

Am vergangenen Wochenende ging für die Langläufer der zweite Teil der SM in Realp über die Bühne. Beim Sprint, über die Langdistanz sowie in der Staffel wurde dabei um die nationalen Titel gekämpft. Zwölf Medaillen in den Einzelbewerben gingen ins Engadin. Fabrizio Albasini gewinnt den 50er.