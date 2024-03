Wie der Samedner Bürgerpräsident Dumeng Clavuot am Montag anlässlich der Projektpräsentation sagte, fiel der Juryentscheid einstimmig zu Gunsten des Teams Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten und Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich. In ihrer Würdigung betont die Jury, dass die ortsbaulichen und landschaftlichen Voraussetzungen verbunden mit dem anspruchsvollen Raumprogramm die Aufgabenstellung herausforderund machte. Insgesamt seien sehr sorgfältig ausgearbeitete Beiträge eingereicht worden. Mit dem Projekt "Palü" liege ein Vorschlag vor, welcher sehr viele Aspekte der Aufgabenstellung eindrücklich erfülle und in vielerlei Hinsicht überzeuge. Das Preisgericht empfiehlt der Bürgergemeinde das Siegerprojekt weiter zu verfolgen. Dieses biete eine stabile Grundlage für die Erarbeitung eines Bauprojektes und sei ein Versprechen für ein lebenswertes Quartier mit Wohnungen von grosser Qualität.

Bis Ende dieses Jahres soll der Quartierplan Promulins angepasst werden, die Baueingabe soll bis Ende 2025 erfolgen, der Baustart im Sommer 2026 und die Vollendung und der Bezug bis Ende 2028.

Sämtliche Wettbewerbsbeiträge können am Dienstag26. und Mittwoch 27. März jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindesaal Samedan besichtigt werden.



Autor und Foto: Reto Stifel